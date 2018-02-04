هدية من الصين إلى لبنان

تلقت لبنان هدية من الصين اعتبرها وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي، "تساعد في تطوير التعليم المهني ودعم الطلاب والارتقاء بهم".

© AFP 2018/ Stringer لبنان يوقع أول اتفاق لشراء الكهرباء من شركات خاصة والهدية التي قدمتها الصين إلى لبنان عبارة عن "مختبر معلوماتية" افتتحه سفير الصين لدى لبنان وانغ كه جيان بمعهد تكريت المهني والتقني الرسمي، في منطقة عكار بشمال لبنان.





قالت وكالة "شينخو" الصينية إن الهدية تأتي لدعم التنمية البشرية في لبنان".





ومن جانبه أكد السفير الصيني في كلمته أثناء الافتتاح على أن "أهمية التنمية البشرية ودعم الطلاب في منطقة عكار وانعكاس ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان بشكل عام".





وأشار السفير إلى أن "تقديم مجموعة من أجهزة الكمبيوتر للمعهد يأتي كمساهمة في تطوير التعليم المهني وتحديدا في المجال التكنولوجي لكل الطلبة والمتدربين".





وتابع وانغ كه: "الصين تنظر إلى لبنان كبلد صديق وعزيز و كشريك طبيعي ومهم لها خصوصا في مبادرة الحزام والطريق ونحن مستعدون دائما لدعم البنية التحتية في لبنان بكافة أوجهها".





ومن جانبه شكر المرعبي الصين "على ما تقدمه من مساعدات للبنان في إطار دعم التنمية البشرية".





وقال إن "الهبة التي تم تقديمها لمعهد تكريت المهني من شأنها تطوير التعليم المهني ودعم طلابنا والارتقاء بمعاهدنا".





وأشار الوزير إلى أن هذه "ليست المرة الأولى التي تدعم فيها الصين لبنان… ولعل تمويلها إنشاء وتجهيز المعهد العالي للموسيقى بهبة تبلغ نحو 30 مليون دولار خير دليل على مدى اهتمام الصين ودعمها للبنانيين".



