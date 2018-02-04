العراق: العثور على أسلحة في بغداد وتفجير مخزن صواريخ في الرمادي

من جهة أخرى، أعانت وزارة الدفاع العراقية، أن فرقة المشاة الرابعة عشرة في الجيش العراقي نفذت عملية تفتيش واسعة لتطهير مناطق الفلوجة والكرمة والصقلاوية في محافظة الأنبار من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء العراقية، فإن العملية "أسفرت عن العثور على كدس للمقذوفات يحتوي على عشرة صواريخ خلافة، ومئة صاروخ منجنيق، وعشر عبوات ناسفة على شكل كاشية، ومئة عبوة شكلية قمعية، وخمس أسطوانات غاز، إضافة إلى مئتي مسطر تفجير".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "أبطال كتيبة هندسة ميدان الفرقة فجرت الكدس دون وقوع حوادث بشرية أو مادية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)