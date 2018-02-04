السعودية ترد على المطالبات بعدم إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

ردت السلطات السعودية المعنية، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط، على المطالبات بعدم إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة.

وقالت الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إنه من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز آل سعود عند تأسيس المملكة العربية السعودية أن أمر بإغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة.

وكتبت الهيئة، على حسابها على "تويتر" نقلا عن رئيسها عبد الرحمن بن عبد الله المسند، "من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز —رحمه الله- عند تأسيس المملكة العربية السعودية أن جعل رجالا يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا ولله الحمد".

من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز —رحمه الله- عند تأسيس #المملكة_العربية_السعودية أن جعل رجالاً يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا ولله الحمد. — رئاسة الهيئة (@PvGovSa) February 4, 2018

​وأضافت "إقامة الصلاة من أعظم الأركان التي تقوم عليها الدولة المسلمة، ومن إقامة الصلاة الأمر بها والحث عليها والتحذير من التهاون في أدائها، ومنه أيضا الأمر بها في الأسواق والمحلات والأماكن العامة".

من إقام الصلاة؛ الأمر بها، والحث عليها، والتحذير من التهاون في أدائها، ومن ذلك؛ الأمر بها في الأسواق، والمحلات، والأماكن العامة. — رئاسة الهيئة (@PvGovSa) February 4, 2018

​وكانت مطالبات قد انتشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم إغلاق المحلات التجارية بالمملكة العربية السعودية في أوقات الصلاة.

#ماذا_تريد_في_عام_٢٠١٨ (نريد حياة)

* إسقاط الولاية عن المرأة السعودية بشكل كامل.

* عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة.

* إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برمتها.

* السماح بتشغيل الموسيقى في جميع المحلات التجارية بدون إستثناء (مطاعم، كافيهات، محلات ملابس،…إلخ). — أحـــمـــد بـن عـبـدالـكـريـم (@AhmadAKareim) December 25, 2017

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