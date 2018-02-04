وزير الحرس الوطني يعلن أمرا ملكيا جديدا للملك سلمان

© REUTERS/ Faisal Al Nasser الداعية سلمان العودة يتحدث من داخل محبسه عن ولي العهد

ووفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، يأتي قرار الملك سلمان دعما وتشجيعا للمهرجان والعاملين فيه.

وأعلن وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف، القرار في المؤتمر الصحفي للمهرجان، متابعا "يحظى المهرجان برعاية كريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي عرف عنه دعمه وتشجيعه للعلم والمعرفة والتراث واهتمامه الكبير بالتاريخ".

وأضاف "يسرني من هذا المقام أن أعلن عن صدور أمر سيدي؛ خادم الحرمين الشريفين، بتمديد فترة المهرجان لتصبح ثلاثة أسابيع. وهي لفتة أبوية كريمة تعد دعمًا وتشجيعًا للمهرجان والعاملين فيه".

وأتم "نثمن الدعم الكبير والمساندة الدائمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد ابن سلمان، الذي يحرص ويوجه دائما لكي يظهر هذا المهرجان بالصورة المشرفة التي تعكس تراث وثقافة المملكة".