قوات هادي تستعيد السيطرة على مناطق جديدة جنوب غربي اليمن

وأضاف، أن "الجيش اليمني يواصل تقدمه باتجاه منطقتي ألأقحف والمشبك آخر المناطق التي يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" في شرف العينين المطلة على منطقة الرمادة، وأن وحدات عسكرية تفرض حصارا على "أنصار الله" في منطقة مكائر"، مشيراً إلى أن "قتلى وجرحى سقطوا وأعطبت آليتان بقصف مدفعي لقوات الرئيس هادي على تجمعات لمسلحي "أنصار الله" في منطقة نجد الغفيرة".
وفي الجهة الشمالية من تعز، سيطر الجيش اليمني على حارة جامع الشجرة وصالة الأعراس، ومنزل محمود دائل ومنازل أخرى مجاورة، كما يواصل تقدمه باتجاه جبل الوعش الاستراتيجي، لافتا، إلى "مقتل 8 من مسلحي "أنصار الله" وإصابة آخرين بصد قوات الرئيس هادي هجوماً لمسلحي "أنصار الله" باتجاه في نقيل الصلو".
وبالمقابل، أفاد مصدر ميداني في "أنصار الله" بأن مسلحي الجماعة كسروا محاولتي زحف للجيش اليمني باتجاه منطقة عصيفرة شمال تعز، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى.
وأكد المصدر أن مسلحي "أنصار الله" نفذوا كمائن لقوات الرئيس هادي قرب معسكر التشريفات في حي القصر بمديرية صالة شرق تعز.
وتقود السعودية التحالف، الذي يقوم منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد "أنصار الله" ، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
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