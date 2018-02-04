من هو الأمير البحريني الذي يزور إسرائيل ويذهب غدا للكنيست

وكتب القرا في حسابه على موقع التواصل "تويتر"، اليوم الأحد:"التقيت علنا، ولأول مرة، في تل أبيب مع مبارك آل خليفة، أمير بحريني، من أجل تعزيز العلاقة بين الدولتين. ويوم (غد)، الاثنين، يشرفني أن استضيفه في الكنيست الإسرائيلي".

​ومن جهته قال موقع "كان" الاخباري الإسرائيلي، والتابع للتليفزيون الرسمي، إن مسؤولين إسرائيليين لهم علاقات مع الخليج العربي، نفوا معرفتهم بالشخص الذي ظهر في الصورة مع الوزير قرا.

وأشار الموقع إلى أن الرجل الذي ظهر في الصورة مع الوزير قريب من العائلة المالكة لكنه لم يكن على اتصال بهم.





وكشف عن أن هذا الشخص الذي يزعم الوزير أنه أمير بحريني عاش في لندن، وأنه جاء إلى إسرائيل في زيارة خاصة رغم محاولات مسؤولين في الحكومة البحرينية منعه من الزيارة.





بينما نقل شمعون آران، مراسل سياسي لهيئة البث الإسرائيلية، عن مكتب الوزير أيوب قرا أن "مبارك آل خليفة قرر دفع العلاقات بي إسرائيل ودول الخليج إلى الأمام بشكل علني. له علاقات وطيدة ومتشعبة مع دول الغرب، وهو من أكثر المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

#إسرائيل #البحرين

مكتب الوزير أيوب قرا @ayoobkara:

مبارك آل خليفة قرر دفع العلاقات بي إسرائيل ودول #الخليج الى الأمام بشكل علني. له علاقات وطيدة ومتشعبة مع دول الغرب، فهو من أكثر المقربين من ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان.

الضيف البحريني سيزور غدا الكنيست.

بالتوفيق والنجاح! pic.twitter.com/OSF4t5D3uD — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 4, 2018 ​ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن قرا أجُبر قبل عدة أشهر على إزالة تغريدة له، رحب خلالها بوصول وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل.





© AP Photo/ Ariel Schalit وزير إسرائيلي يثير الجدل بتوثيق لقائه بأمير خليجي (صورة) وأنه في تغريدة سابقة أيضا للوزير نشر صورة قال إنها "لسمير البحريني ممثل ومستشار الرئيس البحريني"، لكنه أخطأ إذ أن البحرين لها ملك وليس رئيس، كما اتضح أن اسم مستشار الملك هو سمير صادق البحارنة.





ولفت الموقع إلى أن الوزير يثير عادة بتصريحاته أزمات للقيادة السياسية الإسرائيلية.