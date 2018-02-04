من هو الأمير البحريني الذي يزور إسرائيل ويذهب غدا للكنيست

زعم أيوب القرا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، أنه التقى أمير بحريني، يدعى مبارك آل خليفة، في تل أبيب، مؤكدا نيته استضافت في الكنيست الإسرائيلي غدا.
وكتب القرا في حسابه على موقع التواصل "تويتر"، اليوم الأحد:"التقيت علنا، ولأول مرة، في تل أبيب مع مبارك آل خليفة، أمير بحريني، من أجل تعزيز العلاقة بين الدولتين. ويوم (غد)، الاثنين، يشرفني أن استضيفه في الكنيست الإسرائيلي".
נפגשתי בגלוי בפעם הראשונה בת"א עם מובארק אלכליפה — נסיך בחרין, לחיזוק הקשר בין שתי המדינות. ביום שני יהיה לי גם הכבוד לארח אותו בכנסת ישראל. pic.twitter.com/QR8DSxiNDE
ومن جهته قال موقع "كان" الاخباري الإسرائيلي، والتابع للتليفزيون الرسمي، إن مسؤولين إسرائيليين لهم علاقات مع الخليج العربي، نفوا معرفتهم بالشخص الذي ظهر في الصورة مع الوزير قرا.
وأشار الموقع إلى أن الرجل الذي ظهر في الصورة مع الوزير قريب من العائلة المالكة لكنه لم يكن على اتصال بهم.
وكشف عن أن هذا الشخص الذي يزعم الوزير أنه أمير بحريني عاش في لندن، وأنه جاء إلى إسرائيل في زيارة خاصة رغم محاولات مسؤولين في الحكومة البحرينية منعه من الزيارة.
بينما نقل شمعون آران، مراسل سياسي لهيئة البث الإسرائيلية، عن مكتب الوزير أيوب قرا أن "مبارك آل خليفة قرر دفع العلاقات بي إسرائيل ودول الخليج إلى الأمام بشكل علني. له علاقات وطيدة ومتشعبة مع دول الغرب، وهو من أكثر المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
وأنه في تغريدة سابقة أيضا للوزير نشر صورة قال إنها "لسمير البحريني ممثل ومستشار الرئيس البحريني"، لكنه أخطأ إذ أن البحرين لها ملك وليس رئيس، كما اتضح أن اسم مستشار الملك هو سمير صادق البحارنة.
ولفت الموقع إلى أن الوزير يثير عادة بتصريحاته أزمات للقيادة السياسية الإسرائيلية.
وفي ديسمبر الماضي، وصل إلى إسرائيل وفد من دولة البحرين يضم أربعة وعشرين شخصاً من جمعية "هذه هي البحرين" في زيارة استمرت لأربعة أيام.
ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية وقتها أن الزيارة ليست سياسية، وإنما تحقيقا لرسالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حول التسامح والتعايش والحوار بين الديانات المختلفة.
أما حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فاستنكرت في بيان اصدرته في (يوم الأحد) 10 ديسمبر/ كانون الأول، زيارة وفد رسمي من البحرين إلى إسرائيل، معتبرة أنها جريمة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، إن الزيارة تعتبر "جريمة بحق شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا، ومسا بمشاعر العرب والمسلمين ومحبي القضية الفلسطينية، وتشجيعا للكيان الصهيوني على الإمعان في جرائمه وانتهاكاته والتجرؤ على الدم الفلسطيني".
وتشهد العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية تطورا كبير، وهذا ما دأب على إعلانه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه.
وتأتي الزيارة وسط احتجاجات فلسطينية مستمرة ضد قرار الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي أدانته جامعة الدول العربية باعتباره خرقا للقرارات الدولية حول وضع القدس.
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