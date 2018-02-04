إصابة ثمانية أشخاص في سقوط قذيفة أطلقت من الغوطة الشرقية

أصيب ثمانية أشخاص، اليوم الأحد، بسقوط قذيفة على حي المزة بدمشق أطلقها مسلحون من الغوطة الشرقية، حسبما أعلن مصدر بشرطة دمشق لوكالة "سبوتنيك".

دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر إن "القذيفة سقطت في طلعة الإسكان بحي المزة وتسببت أيضا بوقوع أضرار مادية بالمكان".

© Photo/ SANA سوريا تنفي اتهامات واشنطن باستخدام أسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية

وأضاف "مسلحو الغوطة أطلقوا في وقت سابق اليوم نحو ستين قذيفة على ضاحية الأسد السكنية في حرستا، ما تسبب بإصابة 7 اشخاص وأضرار مادية بالمباني والمحال التجارية".

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد فاق عدد الضحايا 350 ألف مدني، فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتتهم الولايات المتحدة قوات الحكومة السورية المدعومة روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية في عملياتها العسكرية في الغوطة الشرقية، وهو ما تنفيه دمشق.