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23:57 04 فبراير/ شباط 2018
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    الدولار الأمريكي

    السودان يخفض سعر عملته أمام الدولار بشكل غير مسبوق

    © Sputnik. Natalia Seliverstova
    العالم العربي
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    أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط، إنه قرر خفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به البنوك معروضها الدولاري الشحيح إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي.

    العاصمة الإيرانية طهران
    © Sputnik. Alexander Yuriev
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    وذكرت رويترز أن الجنيه السوداني كان قد هوى إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 جنيه عقب دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير العملة.

    واستبعدت الحكومة تبني سعر صرف تحدده قوى السوق لكنها اعتمدت نطاقا سعريا تتداول فيه البنوك دولاراتها، وبلغ هذا النطاق في بادئ الأمر ما بين 16 و20 جنيها للدولار.

    وصرح محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر قائلا:

    إن من المقرر خفض نطاق سعر الصرف إلى ما بين 28.8 و31.5 جنيه للدولار اعتبارا من يوم غد الاثنين.

    ويقول متعاملون إن سعر الصرف في السوق السوداء بلغ 38 جنيها للدولار اليوم، وذكر عبد القادر أن البنك المركزي لن يسمح للمستوردين بإيداع دولارات اشتروها من السوق السوداء.

    وأضاف أنه "في حالة عدم قدرة البنوك على توفير كافة متطلبات الاستيراد، سيقوم البنك المركزي بضخ عملات أجنبية للبنوك، ولدينا احتياطي جيد من العملات الأجنبية"، ولم يحدد البنك المركزي المستوى الحالي للاحتياطيات الأجنبية.

    وتظل العملة الصعبة شحيحة في النظام المصرفي الرسمي، مما يدفع المستوردين للجوء إلى السوق السوداء الآخذة في النمو.

    ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر تشرين الأول، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة.

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    الكلمات الدلالية:
    سعر الدولار والجنيه, الدولار الأمريكي, الجنيه السوداني, تحرير سعر الصرف, البنك المركزي السوداني, محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر, السودان
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