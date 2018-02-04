إصابة مسؤول أمني بكمين جنوب اليمن

أصيب مسؤول أمني يمني بكمين، اليوم الأحد 4 فبراير/شباط، في محافظة أبين جنوب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر محلي في محافظة أبين لـ"سبوتنيك" إن العقيد صالح الكازمي، قائد الحزام الأمني في قطاع مديرية المحفد أصيب بكمين نصبه مسلحون مساء الأحد 4 فبراير/ شباط، في وادي مريع بطريقه إلى منزله.

ووفقاً للمصدر فقد جرح العقيد الكازمي، أثناء الاشتباك مع المسلحين، وتم إسعافه إلى مستشفى المديرية.

في سياق متصل، تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف، من تحقيق تقدم في محافظة تعز، واستعادت مناطق من قبضة مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين)، فيما أعلنت الجماعة أنها صدت زحف للجيش اليمني باتجاه منطقة عصيفرة شمال تعز، الواقعة جنوب غربي اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت" إن "قوات الرئيس هادي سيطرت، اليوم الأحد، على قرى ومناطق الصفراء والقاعدة والجبيرية والمنارة ونقيل الكراش والزعيف والعلافي في منطقة شرف العينين بمديرية جبل حبشي المطلة على الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز — الحديدة، وذلك اثر مواجهات عنيفة مع مسلحي "أنصار الله" خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم".