مقتل جندي لبناني وإصابة آخرين في عملية أمنية في مدينة طرابلس

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن جندياً قُتل وأصيب خمسة آخرون بجروح، ليل الأحد، خلال عملية أمنية استهدفت اثنين من العناصر الإرهابية في مدينة طرابلس في شمال البلاد.

© Sputnik. Zahraa Alamer لبنان: عملية أمنية نادرة تحبط مخططا إرهابيا كبيرا

وأوضح أن "المعلومات المتوافرة تفيد بأن إرهابيين كانا يتحصنان في المبنى الواقع في حي باب التبانة، وتمكن أحدهما من الفرار، فيما فتح الآخر النار على الدورية العسكرية، ملقياً عدداً من القنابل اليدوية باتجاهها، ما أدى إلى وقوع إصابات بين العسكريين".

وبحسب المصدر فأن "المعلومات الأولية تفيد بأن المداهمة استهدفت إرهابياً سبق أن قاتل إلى جانب تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن جندياً قتل وأصيب خمسة آخرون، بينهم ضابط، خلال تلك العملية، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى المنطقة، مع احتمال أن يكون الإرهابي مزوّداً بحزام ناسف.

ولم يتسنّ الحصول على تأكيد رسمي من الجيش اللبناني بشأن عدد الإصابات و طبيعتها.