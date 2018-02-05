السودان يبحث مع شركات روسية عملها في إنتاج الذهب

بحث وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أمس الأحد 4 فبراير/شباط، مع وفود لشركات روسية مسار مشروعاتهم في إنتاج معدن الذهب بالسودان.

© Sputnik. Aleksandr Grashenkov قرارات حكومية جديدة في السودان لإنقاذ الجنيه من الانهيار

الخرطوم — سبوتنيك . وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الوزير غندور، "التقى، بوفد شركة مصرف "غلوبال ريسورس" و "غازبروم بنك" الروسيين، وبحث اللقاء مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين على ضوء توجيهات قمة (سوتشي) الأخيرة، التي جرت بين الرئيس السوداني، عمر البشير ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين"، وأضافت الوكالة، أنه" تم استعراض مسيرة عمل الشركة في السودان في مجال إنتاج الذهب ".

وأشاد غندور، بالعلاقات السودانية الروسية خاصة في المجال الاقتصادي، حيث ثمن انخراط الشركة بالعمل في السودان.

وكشفت الوكالة أن الوزير السوداني قد اطلع على مشاريع الشركة الروسية المستقبلية في السودان، والتقنية الجديدة التي ترغب الشركة بإدخالها بالبلاد.

من جانبه، عبر رئيس الوفد الروسي، عن سعادتهم بالعمل في السودان، وأثنى على الثروات الهائلة التي يتمتع بها السودان، مشيرا إلى، أن عمل الشركة يأتي "لتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين"، لافتا إلى أن "رغبة البنك في العمل على تعزيز العلاقات المصرفية مع البنوك السودانية تسهيلا لعمل المستثمرين الروس الذين يرغبون في العمل في السودان".