السيسي وقابوس يدعوان المجتمع الدولي إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة

في أول زيارة رسمية للرئيس المصري إلى سلطنة عمان: السيسي وقابوس يدعوان إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة وخاصة في اليمن.

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسلطان عمان، قابوس بن سعيد، إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات بعض دول المنطقة، وخاصة اليمن. جاء ذلك في أول زيارة رسمية للرئيس المصري، لسلطنة عمان، منذ توليه الرئاسة في يونيو/ حزيران 2014، وتستمر ثلاثة أيام.

واتفق الجانبان على "أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وخاصة اليمن". واستمع السيسي، حسب البيان، من السلطان قابوس إلى "رؤيته بشأن الأزمة اليمنية، وسبل العمل على حلها بشكل يخفف المعاناة اليومية للشعب اليمني".

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، أمس الأحد، إن مباحثات السيسي وقابوس "تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". كما تطرقت المباحثات، بحسب البيان، إلى قضايا أخرى، مثل سوريا ولبنان والعراق، حيث أكد الجانبان أهمية الحفاظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، اتفق السيسي وقابوس على "أهمية العمل على تطوير التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري، من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين والمقرر عقد جولتها القادمة في مسقط.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مسنودة بالتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، من جهة، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من جهة أخرى.