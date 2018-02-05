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    الإنتربول العراقي يكشف سبب عدم إدراج اسم "البغدادي" بقوائم المطلوبين لبغداد

    MOADH AL-DULAIMI
    العالم العربي
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    كشف مدير الشرطة العربية والدولية "الإنتربول" في العراق اللواء صادق فرج عبد الرحمن، سبب عدم إدراج اسم زعيم تنظيم "داعش الإرهابي" أبو بكر البغدادي ضمن قوائم المطلوبين للحكومة العراقية.

    الرئيس العراقي السابق صدام حسين لحظة وقوفه أمام القاضي خلال جلسة الاستماع الأولى في المحكمة في بغداد، 1 يوليو/ تموز 2004
    © AFP 2018/ Karen Ballard
    رغد صدام حسين تخرج عن صمتها وترد على بغداد
    وقال اللواء عبد الرحمن، في تصريح لصحية الشرق الأوسط، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، إن البغدادي "مطلوب أصلا، وقد صدرت ضده نشرة حمراء ولا يحتاج الإشارة إليها، بل هو مطلوب دولي وليس للقضاء العراقي فقط".

    وأضاف أن "هناك نحو 400 مطلوب للقضاء العراقي في الخارج بتهم مختلفة، بينها تهم الإرهاب والفساد والجرائم الجنائية، وسواها"، مبينا أنه "تم استرداد نحو 60 شخصا من هؤلاء حتى الآن، بينما صدرت نشرات حمراء بالآخرين وفق الصيغ التي يجري التعامل بها مع الإنتربول الذي يضم في عضويته 192 دولة".

    وأكد مدير الشرطة العربية والدولية "الإنتربول" في العراق، أن "كثيراً من هذه الأسماء كانت قد صدرت بهم نشرات سابقة، لكنه وفقا لقوانين الإنتربول فإن القائمة وفي حال عدم إلقاء القبض عليهم، يتم تجديدها كل 5 سنوات".

    يذكر أن الحكومة العراقية نشرت، أمس الأحد، قوائم تضم 60 مطلوبا لها بينهم ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين.

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    الكلمات الدلالية:
    حزب البعث, داعش الإرهابي, قوائم الإرهاب, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, تنظيم القاعدة, الحدود العراقية, الأحزاب العراقية, الحكومة العراقية, الإنتربول, أبو بكر البغدادي, بغداد, العراق
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