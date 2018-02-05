اغتيال ضابط كبير في عدن جنوبي اليمن

اغتال مسلحون مجهولون، صباح اليوم الاثنين 5 فبراير/ شباط، العقيد فهمي الحكيمي، الضابط في البحث الجنائي بمديرية المنصورة.

وقال مصدر محلي، في محافظة عدن لوكالة " سبوتنيك ": "إن مسلحين على متن سيارة نوع "هونداي" أطلقوا وابلا من الرصاص على الضابط الحكيمي في المنصورة وأردوه قتيلا".

وتأتي هذه الحادثة عقب سلسلة اغتيالات مماثلة استهدفت عدداً من الضباط وأئمة المساجد في محافظة عدن.

وكانت وزارة الصحة اليمنية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والقوات الموالية للمجلس الانتقالي في محافظة عدن جنوبي اليمن إلى 344 قتيلا وجريحا.

وقال تقرير صادر عن الصحة اليمنية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه يوم الخميس الماضي، إن المواجهات المسلحة التي اندلعت الأحد 28 يناير/ كانون الثاني واستمرت 3 أيام، أسفرت عن مقتل 29 وإصابة 315 من المدنيين والعسكريين، مشيرا إلى أن أول أيام المواجهات سقط 19 قتيلا و168 جريحا، فيما لقي 3 مصرعهم وأصيب 59 آخرون في ثاني أيامها، وأدت المواجهات في اليوم الثالث إلى مقتل 7 وجرح 88.



