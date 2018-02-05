تركيا تعلن اعتقال 573 شخصا منذ بدء عملية "غصن الزيتون" في عفرين

أعلنت تركيا اعتقال 573 شخصا لمعارضتهم عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها القوات التركية مع فصائل الجيش السوري الحر في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

© REUTERS/ Umit Bektas رئيس الوزراء التركي يتعهد بتعويض المتضررين من عملية عفرين

أنطاكيا- سبوتنيك . وأفادت وزارة الداخلية التركية في بيان لها، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط: "جرى اعتقال 449 شخصا لنشر دعاية إرهابية منذ بدء عملية غصن الزيتون، و124 آخرين لمشاركتهم في مظاهرات احتجاجية في تركيا ".

وكان الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" المدعومة منه قد أطلق، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.