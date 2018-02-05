إحراق دبابة إسرائيلية الصنع وحفارة في سوريا (فيديو)

تسبب التدمير الكامل للدبابة التركية "ليوبارد-2أ4" من قبل وحدات كردية في سوريا بالكثير من الشائعات المختلفة. والكثير من الناس لم يصدق أن الدبابة، التي تعتبر واحدة من أفضل الدبابات في العالم، يمكن أن تتحول بسهولة إلى كومة من الخردة المعدنية.

اعتقد بعض المراقبين أن هذه ربما تكون مدفعية ذاتية الدفع مزودة فقط بدرع مضاد للرصاص.

ولكن في وقت لاحق نشرت صور تثبت بشكل مقنع أن المركبة المدمرة هي بالفعل "ليوبارد 2". كما تم نشر صورة الطاقم المقتول.

وكذلك أعلن عن قتل عسكريين أتراك آخرين، وتم تدمير عدد من المركبات.

ونشر في الإنترنت صورة للدبابة "أم60تي" (صبرا) المحدثة في إسرائيل. ويتبين من الصور أن الدبابة قد حرقت تماما، وفقا لبعض البيانات، حرقت بعد أن أصابها صاروخ مضاد للدبابات.

وكذلك نشرت قناة كردية على اليوتيوب فيديو يظهر فيه تدمير حفارة كانت تقوم بأعمال هندسية.