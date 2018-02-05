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14:00 05 فبراير/ شباط 2018
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    القوات الأمريكية في العراق

    الحكومة العراقية: القوات الأمريكية بدأت خفض أعدادها في العراق بعد "النصر" على "داعش"

    © Sputnik. Pavel Davidov
    العالم العربي
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    أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي بدء تخفيض عدد القوات الأمريكية والأجنبية المتواجدة في العراق بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

    دبابة تي-90
    © Sputnik. Evgeniy Bijatov
    بالفيديو...شحن دبابة "تي-90" على السفينة ليتم إرسالها إلى العراق
    بغداد — سبوتنيك. وشدد الحديثي على أنه لم تعد هناك ضرورة لبقاء الدعم العسكري الأمريكي والدولي بالحجم الذي كان عليه أثناء الحرب.

    وقال الحديثي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين "بدأ تخفيض عدد القوات الأجنبية المقاتلة في العراق بعد القضاء على داعش في العراق وانتفاء الحاجة إلى بقائها"، متابعا "العراق طلب دعما من أمريكا ودول أخرى خلال حربه على الإرهاب وبناء على طلب الحكومة العراقية تحدد حجم ومستوى الدعم".

    وأضاف الحديثي "اليوم بعد أن حققنا النصر على الإرهاب وحررنا أرضنا لم تعد هناك ضرورة لبقاء الدعم الأمريكي، وباقي الدول بالحجم الذي كان عليه أثناء الحرب"، لافتا إلى أن "الآن أصبح الدعم الأمني من قبل التحالف الدولي أقل بكثير عما كان عليه خلال  الحرب، وهناك تنسيق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بحجم ومستوى الدعم الذي سيقدم خلال الفترة المقبلة، ومن المنطقي أن يشهد تخفيضا".

    وأوضح الحديثي "نحن بحاجة إلى دعم أمريكا وباقي دول التحالف أيضا على مستوى تدريب بعض جوانب صنوف القوات الأمنية العراقية التي تحتاج إلى استكمال جاهزيتها، وبناء قدراتها بشكل كامل، وهذا الدعم متواصل ومرتبط باحتياجات العراق الأمنية"، مؤكدا "متى استكملنا بناء قدرات القوات العراقية لن تعد ضرورة أو مبرر لبقاء القوات الدولية هذا أمر آخر ربما سيتم الحديث عنه في حينه، لكن الآن مستوى التواجد الأمريكي في العراق سيشهد تخفيضا لأن مستوى الدعم سيتحول من دعم عسكري إلى بناء قدرات القوات وهذا يستدعي تخفيضات لعدد القوات".

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