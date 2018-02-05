بيان من الجيش المصري بشأن آخر تطورات الوضع في شمال سيناء

قتلت قوة من الجيش المصري شخصا وصف بـ"شديد الخطورة" ودمرت آليات ومخابئ عائدة لمجموعات خارجة على القانون بعملية في شمال شبه جزيرة سيناء.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، إنه "في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب ؛ تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على فرد تكفيري شديد الخطورة وضبط ستة آخرين من المشتبه بهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وأضاف أنه تم خلال العملية اكتشاف وتدمير عربتي دفع رباعي و/6/ دراجات نارية، بالإضافة إلى تدمير مخزنين يحويان قطع غيار دراجات نارية و/51/ عبوة ناسفة، ومواد تستخدم في تصنيع هذه العبوات.

وكان الجيش المصري أعلن، أمس الأحد، اكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من الذخائر، وكذلك تدمير ثلاث دراجات نارية، و16 وكرا يستخدمها مسلحون في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية، بوسط سيناء.