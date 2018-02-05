عضو هيئة التفاوض السورية: نعتزم تشكيل لجنة مناقشة الدستور في جنيف

أعلن عضو هيئة التفاوض السورية، حسن عبد العظيم، أن الهيئة تعتزم عقد اجتماع تشاوري في جنيف مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا.

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موسكو — سبوتنيك . ولفت عبد العظيم، اليوم الاثنين 5 فبراير / شباط، إلى أنه سيجري تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الجديد، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عضو هيئة التفاوض السورية لـ"سبوتنيك": "سيعقد الاجتماع في السابع من فبراير الجاري"، مشيرا إلى أن نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة سيترأس وفدها في الاجتماع المقبل، أو أحد نوابه الثلاثة".

وتابع: "كنا نطالب أن يأتي إلى الرياض، حتى تكون الهيئة مجتمعة هناك، لكنه سيكون في جنيف".