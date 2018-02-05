مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط قذائف على منطقة دمشق القديمة

قتلت امرأة وأصيب 3 أشخاص آخرين بجروح نتيجة سقوط قذائف على أحياء سكنية في منطقة دمشق القديمة.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky إصابة طفلين جراء استهداف المجموعات المسلحة حي الدويلعة في دمشق بالقذائف

وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا "، فقد أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن "مجموعات مسلحة تنتشر في بعض مناطق الغوطة الشرقية استهدفت، ظهر اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، حي باب توما بقذائف هاون تسببت باستشهاد امرأة وإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار في المكان".

ولفت المصدر إلى أن قذيفتين سقطتا على شارع الأمين في حي الشاغور وأخرى على حي الدويلعة تسببت بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم والمحال التجارية.

وأشارت الوكالة السورية إلى إصابة 15 شخصا أمس بجروح جراء خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية واستهدافها بالقذائف حيي المزة وعش الورور وضاحية حرستا السكنية في دمشق وريفها.

وأضافت "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير تحصينات ومنصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.