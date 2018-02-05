مقتل شخصين في قصف مراكز "مؤمني روسيا" للمساعدات الإنسانية وسط دمشق

تعرض مركزان لبعثة "مؤمني روسيا" لتوزيع المساعدات الإنسانية، لقصف بقذائف الهاون وسط العاصمة السورية دمشق، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك" من مكان الحدث.

© Photo/ SANA جرحى جراء إطلاق قذيفتي هاون على منطقة العباسيين في دمشق

دمشق — سبوتنيك . أعلن مصدر من شرطة العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف تعرضت له مراكز بعثة "مؤمني روسيا" للمساعدات الإنسانية وسط العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قتل شخصان وهناك جرحى".

وأضاف المراسل أن أصوات انفجار قنابل، تسمع الآن في الحي المسيحي، حيث يتواجد الوفد الديني المشترك، والذي أحضر معه مساعدات إنسانية.

يتبع…