"صحة" كردستان تكشف لـ"سبوتنيك" حجم رواتبها وقرار صرفها من بغداد

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان، خالص قادر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، عن المبلغ الكلي لرواتب موظفي الوزارة.

وأوضح قادر أن اللجان المشكلة الخاصة من قبل الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، تعمل على التدقيق في قائمة رواتب موظفي وزارة الصحة وملاكاتها، لكن حتى الآن العملية المستمرة ولم تصرف الرواتب بعد.

ويقول قادر: "إننا ننتظر قرار صرف الرواتب لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، للعام الجاري، من قبل رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي".

وأعلن قادر أن حجم أموال رواتب موظفي وزارة الصحة في إقليم كردستان، لشهر يناير/كانون الثاني، نحو 50 مليار دينار عراقي، لأن عدد ملاكات الموظفين الكلي يبلغ 52 ألف موظف. وألمح قادر إلى أن صحة كردستان طالبت من الحكومة الاتحادية صرف مستحقات رواتب موظفيها لشهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2017، ويكون صرفها ضمن القرار الخاص برواتب يناير الماضي، متداركا بقوله: "لكن لا نعرف إذا ستصرف مستحقات ديسمبر أو لا".

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان، حديثه، متأملا أن تصرف الحكومة الاتحادية، رواتب موظفي صحة الإقليم في أقرب وقت.

وكانت تصريحات صحفية، تناقلتها وسائل إعلام محلية عن نواب في البرلمان العراقي، قبل وقت قصير، كشفوا فيها عن إرسال مبالغ مالية من قبل الحكومة الاتحادية، إلى إقليم كردستان لتوزيعها على موظفي الصحة والتربية.

وتشهد الأزمة التي اندلعت بين بغداد وإقليم كردستان منذ إجراء الأخير استفتاء الانفصال، في 25 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، الأمر الذي أغضب بغداد ودفع إلى تحرك عسكري في استعادة مناطق متنازع عليها دستوريا بين الجانبين في شمال البلاد، في الوقت الحالي انفراجاً وتحركات لحلول تحسم الخلافات القائمة.

كما تتضمن الأزمة مشاكل عدة على رأسها، إدارة المناطق المسماة "متنازع عليها" وفق المادة 140 من الدستور، وأبرزها كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطياً، بالإضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية، ومستحقات قوات البيشمركة والموظفين في الإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية.