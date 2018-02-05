قتيل و9 إصابات في سقوط قذيفة هاون بمحيط مشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق

وفي سياق الاعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بقذائف الهاون على دمشق وريفها، اليوم الاثنين، استشهدت امرأة وأصيب 4 مدنيين بجروح بالقذائف على أحياء سكنية في منطقة دمشق القديمة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" بأن مجموعات مسلحة تنتشر في بعض مناطق الغوطة الشرقية استهدفت ظهر اليوم حي باب توما والكنيسة المريمية بقذائف هاون ما تسبب بمقتل امرأة وإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار في المكان.

ولفت المصدر إلى أن قذيفتين سقطتا على شارع الأمين في حي الشاغور وأخرى على حي الدويلعة تسببت بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم والمحال التجارية.

كما قتل شخص وأصيب 9 آخرون جراء سقوط قذيفة هاون بمحيط مشفى الشرطة بحرستا.

ورداً على الاعتداءات ذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير تحصينات ومنصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في 22 تموز / يوليو الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق. يتبع…