الجيش الإسرائيلي يؤكد فرار منفذ عملية الطعن في مستوطنة آرئيل

قال أفخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن منفذ عملية الطعن، التي أسفرت عن مقتل شخص في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، لاذ بالفرار.

© REUTERS/ AMMAR AWAD الجيش الإسرائيلي يفرض حظرا للتجوال ببلدة برقين بالضفة الغربية

القدس — سبوتنيك. وتوفي مستوطن إسرائيلي متأثر بجراحه التي أصيب بها في عملية طعن، اليوم الإثنين، على مدخل مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.

وقال أدرعي، في بيان، إن إرهابيا جاء إلى محطة التنزه عند مدخل أرئيل، وطعن مدنيا، موضحا أن ضابطا من الجيش الإسرائيلي لاحق الإرهابي إلا أن الأخير لاذ بالهرب.

ولفت أدرعي أن الضابط الإسرائيلي لاحق المخرب بسيارته وصدمه، إلا أنه تمكن من الفرار، مؤكدا أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتمشيط المنطقة.