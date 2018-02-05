500 قتيل وجريح منذ بداية العملية في عفرين والقوات التركية تقصف "الهلال الأحمر"

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن حصيلة الضحايا الذين وصلوا إلى مشفى عفرين منذ اليوم الأول من "العدوان" التركي المتواصل على المدينة 142 قتيلا من المدنيين و345 جريحا.

وأشارت " سانا " إلى أن هذه الضحايا كانت جراء الاستهداف الممنهج الذي تتبعه القوات التركية في استهداف المدنيين والمباني والبنى التحتية لمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وذكرت الوكالة أنه "منذ اليوم الأول لـ"العدوان" الذي ينفذه "النظام" التركي على مدينة عفرين بريف حلب وصلت إلى مشفى عفرين جثامين 142 قتيلا وقرابة الـ345 جريحا وكلهم من المدنيين".

ولفتت الوكالة السورية إلى أن "قوات النظام التركي قصفت ظهر اليوم مركز الهلال الأحمر في منطقة راجو بوابل من القذائف ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في المركز الذي يقدم المساعدات الطبية لأهالي المنطقة وخاصة الذين يصابون بجروح جراء استهدافهم من قبل المدافع التركية".

وبينت أن "مواطنا يبلغ من العمر 67 عاما من أهالي المدينة أصيب اليوم بشظايا في الرأس جراء قصف الجيش التركي على عفرين عند مفرق طريق مركز منطقة جنديريس وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج".

وذكرت مصادر أهلية للوكالة أنه بعد الخسائر التي تكبدتها القوات التركية ومنذ اليوم الأول لهجومها على مدينة عفرين وعجزها عن تحقيق أي من أهداف عدوانها في جميع محاور المدينة تلجأ هذه القوات مع التنظيمات الإرهابية التي تعمل تحت إمرتها إلى قصف المناطق الحيوية والخدمية في المنطقة.

وتسبب الهجوم التركي أمس باستشهاد رجل مسن يبلغ من العمر 77 عاما كما تسبب أمس الأول بدمار في بساتين الزيتون والأشجار المثمرة والمزروعات إضافة إلى البنى التحتية والمرافق الحيوية التي خرج معظمها من الخدمة نتيجة عدم تمكن العاملين فيها من الاستمرار في عملهم ما يهدد حياة المدنيين وخاصة الأطفال بكارثة إنسانية.