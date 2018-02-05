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18:48 05 فبراير/ شباط 2018
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    نفط كركوك

    العراق يخطط لعملية عسكرية لتأمين طريق نقل النفط إلى إيران

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    قال مسؤولان، اليوم الإثنين، إن القوات العراقية تستعد لشن عملية من أجل تعزيز السيطرة على منطقة قريبة من الحدود مع إيران حتى يمكن استخدامها لنقل النفط العراقي إلى الجمهورية الإسلامية، مما يسلط الضوء على القلق بشأن تلك المنطقة الجبلية التي تنشط فيها جماعتان مسلحتان.

    وأبلغ المسؤولان "رويترز" أن عملية تأمين سلسلة جبال حمرين قد تبدأ هذا الأسبوع. وتقع المنطقة بين حقول نفط كركوك وخانقين على الحدود مع إيران.

    وأعلن مسؤولون عراقيون في قطاع النفط في ديسمبر/ كانون الأول عن خطط لنقل الخام من كركوك بالشاحنات إلى مصفاة كرمانشاه في إيران.

    وكان من المفترض أن يبدأ نقل النفط بالشاحنات الأسبوع الماضي. وأحجم مسؤولون في قطاع النفط عن إبداء أسباب تأجيله سوى المسائل التقنية.

    ولم يتحدث المسؤولان تفصيلا عن التهديدات المحتملة لسلسلة جبال حمرين، ولكن من المعروف أن جماعتين متمردتين تنشطان هناك تتألف إحداهما من فلول تنظيم "داعش" والأخرى تحمل اسم "الرايات البيضاء" وهي حديثة النشأة وغير معروفة إلى حد بعيد.

    الدمار في الموصل، شمال العراق
    © Sputnik. Nazek Mohammed
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    وقال هشام الهاشمي المحلل الأمني في بغداد إن من المعتقد أن مقاتلي الجماعة هم "مجموعة من الكرد من عداد الذين نزحوا من مناطق كركوك وطوزخورماتو" في أكتوبر/ تشرين الأول عندما سيطرت القوات العراقية على المنطقة.

    وأضاف الهاشمي "ليس للمجموعة المسماة الرايات البيضاء أي علاقة بداعش أو بحكومة إقليم كردستان".

    وأقر مسؤولون في الجيش العراقي بوجود جماعة "الرايات البيضاء" لكنهم رفضوا التعليق بشأن العناصر التي تتألف منها أو ما يتعلق بقادتها.

    وقال مسؤول كردي لـ"رويترز" "قطعا ليس لحكومة كردستان أي علاقة بهذه المجموعة".

    وجاء الاتفاق على نقل النفط الخام بالشاحنات في إطار اتفاق لتبادل النفط أعلنه البلدان في ديسمبر/ كانون الأول للسماح باستئناف تصدير النفط من كركوك.

    واتفق العراق وإيران على تبادل ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج في كركوك بنفط إيراني سيُنقل إلى جنوب العراق.

    وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول في أكتوبر/ تشرين الأول.

    وسيطر الأكراد على كركوك في 2014 عند تراجع الجيش العراقي أمام تقدم "داعش"، مما منع التنظيم من السيطرة على حقول النفط في المنطقة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, العراق
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