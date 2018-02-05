الصفدي يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي للعراق في مسيرة إعادة البناء والإعمار

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للعراق في مسيرة إعادة البناء والإعمار. كما شدد على أهمية دعم الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية.

عمان — سبوتنيك. وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق السيد يان كوبيش، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للعراق في مسيرة إعادة البناء والإعمار".

© Sputnik. Nazek Mohammed الناطق باسم الحكومة العراقية: أكثر من 250 شركة سجلت مشاركتها بمؤتمر إعادة إعمار العراق

كما أكد وزير الخارجية الأردني على "أهمية النصر الذي حققه العراق على "العصابات الإرهابية الداعشية" وشدد على أن "أمن العراق ركيزة أساس لاستقرار المنطقة".

وبحث الصفدي وكوبيش "المستجدات في العراق ودور بعثة الأمم المتحدة في إسناد جهود الحكومة العراقية إعادة البناء وتحقيق المصالحة الوطنية، وثمن الصفدي "الدور الهام الدي تقوم به البعثة".

وشدد وزير الخارجية الأردني على "ضرورة دعم الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية وتكريس دولة المواطنة التي تضمن حقوق جميع العراقيين في وطن مستقر آمن موحد".