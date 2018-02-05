قرارات رئاسية في السودان لمواجهة التهريب

طلب الرئيس السوداني عمر البشير، استئناف تجارة الحدود مع كل الدول المجاورة لبلاده.

© Sputnik. Oleg Lastochkin السودان يبحث مع شركات روسية عملها في إنتاج الذهب

الخرطوم — سبوتنيك . وجه الرئيس السوداني حكومته لسد نوافذ تهريب السلع والمنتجات عبر الحدود السودانية مع البلاد المجاورة.

وأصدر البشير عدة توجيهات تتعلق بمحاربة تهريب الذهب وضبط سعر الصرف، وذلك خلال اجتماع مع لجنة ضبط سعر الصرف.

وعقب الاجتماع صرح وزير التجارة السوداني، حاتم السر، أن لقاء سيعقد مع حكام الولايات الشهر الجاري لتنظيم تجارة الحدود.

وقال السر إن الاجتماع مع البشير وجه بضرورة محاربة احتكار السلع في الأسواق.

أما وزير المعادن، هاشم علي سالم، فقال إن الاجتماع وجه بالإحكام على أسواق الذهب من خلال زيادة أفراد شرطة المعادن لضبط كل محاولات تهريب الذهب".

وأشار الوزير إلى أن "التحسن في نسبة كميات الذهب المشتراة عبر بنك السودان، التي وصلت إلى 60%".

وقال وزير المالية، عبد الرحمن ضرار، إن الحكومة ستجري تعديلات في قانون الجمارك لمصادرة كافة وسائل عمليات التهريب.