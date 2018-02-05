قرارات رئاسية في السودان لمواجهة التهريب

وأصدر البشير عدة توجيهات تتعلق بمحاربة تهريب الذهب وضبط سعر الصرف، وذلك خلال اجتماع مع لجنة ضبط سعر الصرف.
وعقب الاجتماع صرح وزير التجارة السوداني، حاتم السر، أن لقاء سيعقد مع حكام الولايات الشهر الجاري لتنظيم تجارة الحدود.
وقال السر إن الاجتماع مع البشير وجه بضرورة محاربة احتكار السلع في الأسواق.
أما وزير المعادن، هاشم علي سالم، فقال إن الاجتماع وجه بالإحكام على أسواق الذهب من خلال زيادة أفراد شرطة المعادن لضبط كل محاولات تهريب الذهب".
وأشار الوزير إلى أن "التحسن في نسبة كميات الذهب المشتراة عبر بنك السودان، التي وصلت إلى 60%".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)