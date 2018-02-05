قتيل و7 إصابات جراء سقوط قذيفة على حافلة ركاب في حي باب توما بدمشق

© REUTERS/ Bassam Khabieh قتيل و9 إصابات في سقوط قذيفة هاون بمحيط مشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق

وأشار موقع " الوطن أونلاين " إلى سقوط قتيلين وإصابة 12 آخرين بجروح إثر سقوط قذائف على أحياء باب توما وشارع الأمين والدويلعة بدمشق ومحيط مشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق.

وفي السياق ذاته تعرض مركزان لبعثة "مؤمني روسيا" لتوزيع المساعدات الإنسانية، اليوم الاثنين، لقصف بقذائف الهاون وسط العاصمة دمشق، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك" من مكان الحدث.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قتل شخصان وهناك جرحى".

وأضاف المراسل أن أصوات انفجار قنابل، تسمع الآن في الحي، حيث يتواجد الوفد الديني المشترك، والذي أحضر معه مساعدات إنسانية.