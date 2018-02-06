بالفيديو... الكشف عن مقبرة جماعية في السعودية

عثر فريق استكشافي سعودي على مقبرة جماعية في منطقة ذات طبيعة صخرية بجازان، تم فيها دفن الموتى بطريقة مختلفة عن المتبعة في السعودية.

© AFP 2018/ NELSON ALMEIDA السعودية ترد على المطالبات بعدم إغلاق المحال التجارية وقت الصلاة

ووجد الفريق المقبرة داخل تجويف في موقع جبلي، وبها هياكل عظمية وجماجم لم يتم التعرف على هوية أصحابها أو أسباب الوفاة أو تاريخها.

وتم حفر المقبرة على قمة جبل يصعب الوصول له، كما تم تغطية مداخلها بالحجارة.

وأوضح أحد المستكشفين عبر مقطع فيديو أن المقابر الجماعية في التاريخ القديم ارتبطت بالكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة.

وتنتشر في أنحاء المملكة الكثير من الأثار القديمة التي تعود لألاف السنين، وبدأت السلطات في الاهتمام بها سعيا لجذب السياح.