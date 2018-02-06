خارجية كازاخستان: اجتماع أستانا المقبل حول سوريا قد يكون في 20 فبراير

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبدالرحمنوف، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، أن الاجتماع المقبل حول سوريا يمكن أن يعقد في أستانا في العشرين من فبراير الجاري.

© AP Photo/ Sergei Grits السفير الأمريكي: أميركا لم تتلق حتى الآن دعوة لحضور اللقاء القادم حول سوريا في أستانا

أستانا — سبوتنيك . وقال الوزير للصحفيين:

وفقا للمعلومات التي تلقيناها من ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا، الأطراف تستعد للجولة المقبلة من المحادثات في أستانا وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا، الحديث يدور حول 20 فبراير، ولكن المعلومات تتطلب تأكيدا نهائيا من جانب الدول الضامنة.

في سياق متصل، أعلن السفير الأمريكي لدى كازاخستان، جورج كرول، يوم الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة لم تتلق، حتى ذلك الوقت، دعوة لحضور اللقاء القادم حول سوريا، وكانت أستانا قد احتضنت، في 21-22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، الجولة الثامنة للمباحثات حول الأزمة في سوريا.

وتوصلت الدول الضامنة خلال هذه الجولة إلى اتفاقات بشأن إقرار نظام خاص بنشاط مجموعة عمل لشؤون تسليم المحتجزين وتبادل الأسرى، بالإضافة إلى اعتماد بيان بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية.