وزير خارجية عمان: العرب دون هذه الدولة لا شيء (فيديو)

وخلال حديث مشترك لوكالة الأنباء العمانية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، قال إن السلطنة تنظر الى مصر على أنها عكاز الأمة العربية وهي اليوم كذلك المنصة التي تجمع الأمة العربية ودورها مشهود وأن دورها يتعاظم، مشيراً إلى أنها الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه زمام السلطة في مصر.
وأكد وزير الخارجية العماني أن علاقات البلدين في تطور مستمر ويسعيان الى المزيد، مشيراً إلى أن السلطنة ومصر تشتركان في فكر وفهم مشترك وهو دعم الاستقرار وتحقيق السلام أولا في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مؤكداً أن مصر تؤدي دوراً أساسياً خاصة فيما يتعلق بمسار القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور سلطنة عمان في جولة تستغرق 3 أيام، هي الأولى له منذ توليه الحكم.
يوسف بن علوي:— شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) February 5, 2018
السلطنة تنظر الى مصر على أنها عكاز الأمة العربية وهي اليوم
كذلك المنصة التي تجمع الأمة العربية ودورها مشهود وأن دورها يتعاظم pic.twitter.com/e8CozoD0xy
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