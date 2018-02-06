وزير خارجية عمان: العرب دون هذه الدولة لا شيء (فيديو)

ذكر وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي دولة عربية، قال إنها زعيمة العرب، وأن العرب دونها لا شيء.

© Sputnik. Sergei Guneev السيسي: ما حدث قبل 7 سنوات لن يتكرر

واعتبر بن علوي، في فيديو بث على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، أن مصر زعيمة العرب، وأن العرب دونها لا شيء، مشيراً إلى أن النسيج بين العرب ومصر ينبغي أن يبنى على هذه القاعدة.

وخلال حديث مشترك لوكالة الأنباء العمانية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، قال إن السلطنة تنظر الى مصر على أنها عكاز الأمة العربية وهي اليوم كذلك المنصة التي تجمع الأمة العربية ودورها مشهود وأن دورها يتعاظم، مشيراً إلى أنها الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه زمام السلطة في مصر.

وأكد وزير الخارجية العماني أن علاقات البلدين في تطور مستمر ويسعيان الى المزيد، مشيراً إلى أن السلطنة ومصر تشتركان في فكر وفهم مشترك وهو دعم الاستقرار وتحقيق السلام أولا في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مؤكداً أن مصر تؤدي دوراً أساسياً خاصة فيما يتعلق بمسار القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور سلطنة عمان في جولة تستغرق 3 أيام، هي الأولى له منذ توليه الحكم.

يوسف بن علوي:

السلطنة تنظر الى مصر على أنها عكاز الأمة العربية وهي اليوم

كذلك المنصة التي تجمع الأمة العربية ودورها مشهود وأن دورها يتعاظم pic.twitter.com/e8CozoD0xy — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) February 5, 2018

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