الفنانة التي نامت في سرير صدام حسين بعد سقوطه

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الفنانة العالمية التي نامت على سرير الرئيس الراحل صدام حسين بعد سقوطه.

© AFP 2018/ INA بالفيديو...الأسرار التي وجدوها المفتشون في قصور صدام حسين

ووفقاً لمجلة " فوج " بنسختها الأسترالية، فقد أعلنت الفنانة الأسترالية صوفي مونك، أنها نامت على سرير الرئيس الراحل صدام حسين بعد سقوطه.

وقالت مونك، خلال برنامج "Summer Fling" الذي تقدمه الإعلامية ماتي أكتون، على راديو "KIIS FM": "نمت في سرير الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أحد قصوره الفاخرة، وشعرت أن الموت يقترب مني، وذلك منذ أكثر من عشر سنوات".

وأضافت مونك، في تصريحاتها، أن "الحمّام الخاص بصدام كان خيالياً، ففي السقف يوجد به ثريا مضيئة، وزينة رائعة وألماس متواجد في كل مكان".

وأشارت الـ"ديلي ميل"، إلى أن الفنانة الأسترالية زارت العراق عام 2004 من أجل الترفيه عن القوات الأسترالية التي شاركت قوات التحالف في الحرب بالعراق، وكان مكان إقامتها أحد القصور الخاصة بصدام حسين، التي استولت عليها قوات التحالف.