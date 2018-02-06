الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في سوريا بشكل فوري

دعا ممثلو الأمم المتحدة في سوريا لوقف فوري للأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا لمدة شهر على الأقل للسماح بإيصال المساعدات وإجلاء المرضى والمصابين.

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ووصف بيان من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا ، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، الوضع في البلاد بأنه "عصيب"، وذلك وفقاً لوكالة "رويترز".

وجاء في البيان "يحذر فريق الأمم المتحدة في سوريا من العواقب الوخيمة المترتبة على تفاقم الأزمة الإنسانية في عدة أنحاء من البلاد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن انتهاكات نظام "وقف الأعمال القتالية" في ريف دمشق أصبحت تتسم بطابع فردي.

في بيان الدفاع الروسية: "يعمل المركز الروسي للمصالحة بين أطرف النزاع في سوريا بنشاط لتطبيع الأوضاع في ريف دمشق بالغوطة الشرقية. في الوقت الراهن، أصبحت انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية المثبتة تتسم بطابع فردي".

وأضاف البيان أنه "بهدف الإسراع بإجلاء المرضى، يدعو مركز المصالحة لإجراء مفاوضات مباشرة حول هذه المسألة مع ممثلي تشكيلات المعارضة المسلحة المتواجدين بالغوطة الشرقية".