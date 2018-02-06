صحيفة أمريكية: تحركات جديدة من ابن سلمان... وهذا هدفها

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم خلال الفترة المقبلة بتحركات جديدة، ضمن جهوده لتحديث المملكة.

وقالت الصحيفة الأمريكية ، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيقوم خلال الفترة المقبلة بجولات لعدة عواصم عالمية، بهدف جلب المزيد من الاستثمارات العالمية، ضمن جهوده لتحديث المملكة.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يزور ولي العهد السعودي، واشنطن ونيويورك ومشروع وادي السيليكون في مارس/ آذار المقبل، مشيرة إلى رغبة شركات أمريكية ضخمة مثل "أمازون" و"أبل" في الاستثمار القريب في المملكة.

وذكرت أن البيانات الحكومية تظهر أن 5.46 مليارات دولار من رؤوس الأموال تدفقت إلى المملكة في يناير/كانون الثاني وحده، وهو رقم قياسي، مشيرة إلى أن صناديق الأسهم في المملكة شهدت تدفقات كبيرة عقب حملة مكافحة الفساد.

وأضافت الصحيفة: "السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان يتواصل مع شركات أمريكية بما فيها شركات نفط، ويلتقي بشكل منتظم مع الأطراف المعنية". وقالت: "زيارات الأمير محمد تشمل كذلك فرنسا وبريطانيا، وتهدف لخلق فرص تجارية في مجالات مهمة، منها التقنية والطيران وقطاعات الصناعة والترفيه، مشيرة إلى أن السعوديين سيلتقون كذلك مع شركات النفط الأمريكية".

وأشارت "وول ستريت" إلى أنه من المقرر أن يجتمع الأمير محمد بن سلمان كذلك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لمناقشة اكتتاب أرامكو، إلى جانب أمور أخرى، لافتة إلى أن السعوديين ما زالوا يدرسون الخيارات حول المكان الذي سيجرى فيه اكتتاب "أرامكو".