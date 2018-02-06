رؤساء لبنان الثلاثة يتفقون على التحرك دوليا لمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، إن التهديدات الإسرائيلية بمثابة تهديد مباشر للاستقرار في المنطقة الحدودية.

© East News/ AP/FOTOLINK وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة إلى لبنان

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام ، فقد بحث الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال اجتماع قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، التهديدات الإسرائيلية ضد سيادة لبنان، حيث اتفقوا على الاستمرار في التحرك على الصعيدين الإقليمي والدولي لمنع إسرائيل من بناء جدار أسمنتي على الحدود اللبنانية.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، 6 فبراير/ شباط، أن "المجتمعين تدارسوا المعطيات المتوافرة حول أبعاد التهديدات الإسرائيلية ورأوا فيها انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة".

وأضاف البيان "اتفق المجتمعون على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الأسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال، مؤخراً إن إسرائيل تحضّر حالياً لبناء جدار فاصل على "الخط الأزرق" مع الحدود اللبنانية، مشيراً إلى أن لبنان يعتبر أن الخط الأزرق لا يتطابق مع خط الحدود الدولية بينه وبين الأراضي الفلسطينية.