قتيلان و5 مصابين في سقوط قذيفة صاروخية على حافلة ركاب في دمشق القديمة

قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون، بسقوط قذيفة صاروخية، ظهر اليوم الثلاثاء، على حافلة ركاب بحي باب توما في منطقة دمشق القديمة.

© Sputnik. Ali Hassan مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط قذائف على منطقة دمشق القديمة

دمشق — سبوتنيك . وأبلغ مصدر في شرطة مدينة دمشق، وكالة "سبوتنيك"، "بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بسقوط قذيفة صاروخية على حافلة ركاب بحي باب توما بدمشق القديمة".

وأوضح المصدر أن

"المجموعات المسلحة في حي جوبر أطلقت عدة قذائف سقطت إحداها بمحيط الكنيسة المريمية بحي باب شرقي بدمشق القديمة وألحقت أضرارا مادية في الموقع".

وأضاف المصدر أن "عددا من القذائف الصاروخية سقطت في مدينة جرمانا بريف دمشق وتسببت بإصابة شخص ووقوع أضرار مادية في المباني السكنية".