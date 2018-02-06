بينهم خليجيون وعرب... السلطات العراقية تصدر لائحة جديدة لمطلوبين

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/ شباط، قائمة جديدة لـ"قيادات الإرهاب المطلوبة دوليا".

© AFP 2018/ Karen Ballard رغد صدام حسين تخرج عن صمتها وترد على بغداد

ونشرت وكالة " السومرية نيوز "، قوائم جديدة لـ14 مطلوباً للقضاء العراقي بينهم زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وبينت الوثائق أن من بين هؤلاء الـ14، تسعة عراقيين، وسعوديين اثنين، ويمني، وأردني، وقطري الجنسية.

وأصدرت الحكومة العراقية، أول أمس الأحد، قوائم لـ60 مطلوباً للقضاء العراقي بينهم ابنة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين.

وقال مسؤول عراقي رفيع، إن هذه الأسماء "أكثر خطورة من القائمة الأولى، وهؤلاء مطلوبون للقضاء الدولي وليس القضاء العراقي فقط".

وأضاف المسؤول أن هؤلاء المدرجة أسماؤهم "اكتملت إجراءاتهم القانونية الدولية ووضعت عليهم الإجراءات الفورية لإلقاء القبض عليهم، وصدرت هذه الملفات القانونية في لجنة الجزاءات الدولية في الأمم المتحدة والإنتربول الدولي".

وأبرز المطلوبين هو زعيم تنظيم "داعش الإرهابي" إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي المعروف بأبي بكر البغدادي، والمولود عام 1971، ويلي البغدادي، نائبه والرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن مصطفى القادولي، المعروف بأبو علاء العفري، الذي ينحدر من محافظة نينوى بشمال العراق، التي كانت مركزاً للتنظيم خلال فترة استيلائه على مساحات شاسعة من العراق.

وكانت السلطات العراقية نشرت السبت للمرة الأولى، أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة وحزب البعث الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق صدام حسين.