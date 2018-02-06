مصدر في مطار القاهرة: تأجيل وصول الرحلات الروسية إلى 20 فبراير

قال مصدر في مطار القاهرة الدولي إن هيئة الطيران الروسية أخطرت شركة مصر للطيران بتأجيل وصول أول رحلة جوية روسية من 6 فبراير/ شباط الجاري، إلى يوم 20 من الشهر نفسه.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن السبب في تأجيل وصول الرحلات الجوية المنتظمة من موسكو إلى القاهرة، هو تأخر إتاحة تذاكر الرحلات للبيع.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، أنه من الممكن أن تدخل تعديلات على المواعيد المعلنة حتى الآن، تبعا لظروف شركات الطيران المصرية والروسية وجداول رحلاتها، ولكن في كل الأحوال يمكن الاطمئنان إلى اقتراب الرحلة الأولى جدا.

وتابع المصدر:

هناك حالة من الارتياح الكامل في مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية الأخرى، المؤهلة لاستقبال الرحلات الجوية الروسية، خاصة بعد تأكد كثير من الجهات الأمنية المحلية والدولية من قوة إجراءات الأمن في هذه المطارات، وصدور شهادات بذلك.

وكان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف قد أعلن في وقت سابق أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة وأن خطة عودة الرحلات في النصف الثاني من فبراير/ شباط الجاري ما زالت قائمة.

وكانت وسائل إعلام محلية مصرية قد نشرت أنباء عن وصول أول رحلة طيران من موسكو إلى القاهرة في 6 من فبراير/ شباط الجاري.