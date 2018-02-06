روسيا تقدم تجربتها الرياضية لآلاف المشاهدين وسط اللاذقية (فيديو+صور)

شهدت المدينة الرياضية في مدينة اللاذقية حضور أكثر من 5 آلاف متابع شاهدوا العرض الرياضي الذي قدمته فرق روسية شملت 11 لعبة تنوعت ما بين الكيوكوشن كاي والايكيدو، الكاراتيه، السامبو، الماس رسلينغ، التايكواندو والبوكس التايلاندي، بالإضافة للكابويرا والووشو والفن الكزاكي القتالي وما يعرف برماية السكين على أهداف ثابتة.

© Sputnik. Morad Saeed روسيا تقدم تجربتها الرياضية لآلاف المشاهدين وسط اللاذقية

وجمعت الفعالية التي أقيمت بإشراف الاتحاد الرياضي السوري والاتحاد الروسي للفنون القتالية بالتعاون مع الجالية السورية في روسيا الأوساط الشعبية والرسمية معاً لمشاهدة العروض الأولى من نوعها في المدينة الساحلية، إضافة لمئات الشبان والشابات من عاشقي الرياضة ومتابعي الإنجازات الرياضية الروسية، فيما حضرت أيضا عشرات العائلات الروسية المقيمة في سوريا.

وقال راميل غاباسوف لمراسل "سبوتنيك" وهو المدير التنفيذي للاتحاد الروسي للفنون القتالية أنه أتى إلى سوريا بغية تقوية العلاقات الرياضية بين البلدين و تغمره السعادة لما شاهده من محبة السوريين للرياضيين الروس، كما شكر القائمين على الفعالية على الحفاوة الكبيرة التي تلقاها الوفد الروسي ولا سيما أيضا التفاعل الجماهيري الكبير دوره في انجاح مثل هكذا نشاطات.

وكانت قد شاركت فرق فنية راقصة في فقرات الفعالية، كما قدمت عروض حاكت في مضمونها الانتصار الذي تحقق على الإرهاب وحملت أعلام جمهورية روسيا الاتحادية إلى جانب العلم السوري الوطني.