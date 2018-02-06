تحذير عسكري من كتائب "حزب الله" العراقية إلى أمريكا

قال المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله العراق"، إن المواجهة مع الأمريكيين قد تنطلق في أية لحظة.

قال جعفر الحسيني في تصريحات نقلتها قناة السومرية العراقية، إن "الوجود الأمريكي في العراق احتلال"، موضحا أنه "لا يمكن النقاش حول تسمية وجود الأمريكيين".

وأضاف أن "التحالف الدولي بقيادة واشنطن تم تشكيله خارج إرادة العراق، وأن القوات الأمريكية دخلت العراق عنوة"، متابعا: "لا يوجد أي قرار حكومي عراقي لبقاء القوات الأمريكية، والأمريكيون يحرجون الحكومة".

© AP Photo/ Bilal Hussein "حزب الله" يتعهد بالدفاع عن حقوق لبنان في النفط والغاز

وأكد الحسيني أنه "لا حاجة للأمريكيين إن كانوا باسم مدربين أو مستشارين"، لافتا إلى أن العراق "لن يستقر في وجود الأمريكيين الذين لم يأتوا إلى العراق بطلب من الحكومة"، بحسب قوله.

وبين أن "أسلحة مقاتلينا مقيّدة حالياً، وربما المواجهة مع الأمريكيين قد تنطلق في أية لحظة"، موضحا أنه "لن ينفع الأمريكيين هذه المرة أي وساطة، وليس كالمرات السابقة".

وكان متحدث باسم الحكومة العراقية قد أكد، يوم أمس الاثنين، أن القوات الأمريكية بدأت خفض أعدادها في العراق بعد أن أعلنت بغداد "النصر" على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المتحدث لـ"رويترز" "بدأت القوات الأمريكية بتخفيض تواجدها نظرا لانتفاء الحاجة بعد إعلان النصر على الدواعش".

وأضاف "التنسيق مستمر من أجل مواصلة الدعم بما يتلاءم مع متطلبات القوات العراقية في المرحلة المقبلة".

ومن المعتقد أن الولايات المتحدة تنشر قرابة 7000 جندي في العراق رغم أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أقرت بوجود 5200 عسكري فقط، وتقدم القوات بشكل أساسي التدريب والمشورة للقوات العراقية.