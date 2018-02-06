مطار سعودي يحقق رقما قياسيا

حقق مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، رقما قياسيا لأعداد المسافرين، خلال 2017؛ حيث تجاوزت أعدادهم 34 مليون مسافر، بنسبة نمو تقدر بـ9.4 في المئة، مقارنة مع 31 مليون مسافر في 2016

ووفقا لتقرير إحصائي صدر عن المطار نقلته الوكالة الرسمية "واس" اليوم الثلاثاء: "سجلت حركة الرحلات نمواً بنهاية العام 2017 بلغ 3,46 في المائة، مقارنة مع العام 2016، حيث بلغ إجمالي الرحلات 226794 رحلة للعام الماضي، مقابل 219202 رحلة في العام السابق له".

وبين التقرير كذلك أن حركة المسافرين الدوليين زادت بنسبة 16.8 بالمئة، خلال العام الماضي، في حين أن أعداد المسافرين على الرحلات الداخلية حققت نموا بنسبة بلغت 6.7 بالمئة.

وبشأن التوقعات، أشار التقرير إلى أن حركة المسافرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي، ستستمر في النمو، خلال العام الجاري، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها صالات المطار.

وبلغت أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر الصالات، منذ بداية موسم العمرة الحالي حتى اليوم، نحو ثلاثة ملايين معتمر.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات، مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي المكلف، عبد الله الريمي، أن حركة التشغيل في مطار الملك عبد العزيز الدولي جاءت بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، ما جعله يحقق هذه المعدلات المرتفعة من حيث أعداد المسافرين.

ولفت إلى أن المطار جذب المزيد من شركات الطيران، "نظراً لما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتوافد الحجاج والمعتمرين إلى الأماكن المقدسة عبره، حيث أنه يعتبر بوابة الحرمين الشريفين، وكذلك لموقعه المتميز، الذي جعل منه محطة انطلاق حيوية للمسافرين وشركات الطيران العالمية".

وتسعى هيئة الطيران المدني إلى تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، والذي تفوق طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر للمرحلة الأولى، ويوفر مجمع صالات للرحلات الدولي.