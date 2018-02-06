صحيفة: البوليساريو تعلن استعدادها للتفاوض مباشرة مع المغرب

قالت صحيفة "الأيام" المغربية إن "محمد سالم ولد السالك، وزير خارجية جبهة البوليساريو خرج بتصريحات مفاجئة، أمس الإثنين، قال فيها إن الجبهة مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب".

وبحسب الصحيفة، أوضح ولد السالك في مؤتمر صحفي في الجزائر "أن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة من المباحثات بهدف التحضير لمرحلة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين"، مضيفا: "نحن مستعدون للدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لصنع السلام".

© AFP 2018/ FAROUK BATICHE مسؤول إسباني يتعهد باتخاذ إجراءات "قوية" لحل نزاع المغرب والبوليساريو

وقالت الصحيفة إنه من المنتظر أن تنطلق الأسبوع المقبل، مفاوضات غير مباشرة برعاية أممية في ألمانيا، بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو التي تنادي بـ"استقلال" الأقاليم الجنوبية عن السيادة المغربية.

ويسعى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، إلى تحريك المفاوضات بين المغرب والبوليساريو بغرض إيجاد حل للنزاع الذي طال لعقود.

وتأتي خطوة المبعوث الأممي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا بين الطرفين بعد تحرّكات عسكرية للبوليساريو في منطقة "الكركرات" الحدودية بين المغرب وموريتانيا.

وبحسب ذات المصادر، فإن المبعوث الأممي سيعقد مجموعة من اللقاءات المنفصلة مع الطرفين المغربي والبوليساريو، دون جلوسهما إلى بعض، وذلك في أفق الوصول إلى توافق يعيد المفاوضات إلى سكتها الصحيحة.

وعلى المستوى الرسمي، لم تعلن المملكة المغربية عن دخولها في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، بل أكثر من ذلك؛ حيث نفى الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية، وجود أية خطوات في هذا الصدد، وفقا للصحيفة.