الأمم المتحدة تحذر سكان الرقة من العودة

أكد مسؤول في الأمم المتحدة، أن الألغام الأرضية التي تركها مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي في الرقة تغطي كل شبر، ناصحا المدنيين بعدم العودة إلى ديارهم بعد.

© AFP 2018/ Delil Souleiman مسؤول أمريكي كبير يزور مدينة الرقة السورية

قال بانوس مومتزيس، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية، للصحفيين في بيروت اليوم، إن نحو ستة آلاف سوري عادوا إلى الرقة المدمرة منذ مغادرة " داعش"

وأضاف "لم نر مطلقا كمية ذخائر لم تنفجر مثلما يوجد في الرقة. كمية هائلة. في كل منزل وكل غرفة وكل شبر في المدينة".

وأضاف أن الألغام تتسبب في سقوط 50 إلى 70 ضحية في الأسبوع، وهو نفس العدد الذي تشهده أفغانستان في العام.

وأوضح أن المنظمة لا تساعد الناس في العودة إلى الرقة لكنها لا تستطيع منعهم من العودة إلى منازلهم التي قد تحتوي على مخاطر، وفقا لوكالة "رويترز".

وسيطر تحالف يضم فصائل كردية وعربية مسلحة مدعوم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على الرقة في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد حملة حصار طويلة أعقبتها شهور من القتال داخل المدينة.

وبجانب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم ربما توجد أيضا قنابل لم تنفجر وصواريخ استخدمها التحالف في هجومه الضخم على الرقة.

ولا يزال التنظيم يسيطر على جيوب قليلة متناثرة في سوريا والعراق لكنه خسر معظم أراضيه التي كان يسيطر عليها في البلدين.