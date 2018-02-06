العبادي يعلن خطة حكومية لتخفيض عدد قوات التحالف الدولي في العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وجود خطة حكومية لدى بلاده لتقليل عدد قوات التحالف الدولي في العراق تدريجيا.

قال العبادي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي وفقا لما نقله موقع "السومرية نيوز": "العراق لا يزال بحاجة إلى الدعم الجوي من قوات التحالف، وهناك خطة حكومية لتخفيض عدد قوات التحالف الدولي في العراق بشكل تدريجي خلال المرحلة القادمة".

وأضاف العبادي "لا يوجد أي ضغط لإجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت اليوم الثلاثاء، أن التحالف لم يعد بحاجة لإبقاء وحداته المدفعية في العراق، إلا أنه سيواصل تواجده بالتنسيق مع الحكومة وفقا للأوضاع على الأرض.

ودعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة القوات العراقية في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي منذ احتلال التنظيم لأجزاء من الأراضي العراقية في 2014 وحتى إعلان الحكومية العراقية الانتصار عليه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.