العبادي يعلن خطة حكومية لتخفيض عدد قوات التحالف الدولي في العراق

وأضاف العبادي "لا يوجد أي ضغط لإجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم".
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت اليوم الثلاثاء، أن التحالف لم يعد بحاجة لإبقاء وحداته المدفعية في العراق، إلا أنه سيواصل تواجده بالتنسيق مع الحكومة وفقا للأوضاع على الأرض.
ودعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة القوات العراقية في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي منذ احتلال التنظيم لأجزاء من الأراضي العراقية في 2014 وحتى إعلان الحكومية العراقية الانتصار عليه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
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