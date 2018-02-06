الصماد لرؤساء الجامعات: تبعيتكم لوزارة التعليم وليست لـ"أنصار الله"

أكد صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء، على أهمية أن تكون مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي نموذجا للانسجام وتغليب سيادة القانون وتقديم البرامج الفعالة.

© AFP 2018/ الإفراج عن موظف أممي في اليمن عقب عشرة أيام من اختطافه وأضاف الصماد في بيان صدر عقب لقائه رؤساء الجامعات اليمنية: "قبل الأحداث كان كل طرف يريد أن يخدم أجندته وهذا لن نسمح به على الإطلاق، ولابد من بناء دولة للجميع وأنتم لديكم الآن فرصة أكثر للإصلاح ومحاربة الفساد".





وقال في البيان الذي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه: "لابد من ترسيخ العمل المؤسسي وأن تكون تبعيتكم لوزارة التعليم العالي، لا تبعية للدائرة التربوية لجماعة أنصار الله ولا للدائرة التربوية للمؤتمر الشعبي العام".





وتابع: "إذا أردتم أن نبني دولة ومستقبل لكل اليمنيين بكل تنوعهم وتعددهم، وهي فرصة لن تعوض ولن يرحم التاريخ أحدا ولن نسمح بأي انحراف أو تقصير في الأداء والقيام بالمهام".





من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "أمامنا فرصة لبناء التعليم، مؤكدا أهمية بذل مزيد من الجهود وتطوير مستوى الأداء بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة.