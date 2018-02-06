أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة العشرات خلال مواجهات في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

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وأضافت الوزارة في بيان "شهيد وثلاث إصابات في مستشفى النجاح بنابلس، إصابتان في حالة الخطر"، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت الوزارة قد ذكرت في بيان سابق أن 40 إصابة وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، نحو 30 بالرصاص الحي، ثلاثة منها خطيرة.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس مساء اليوم ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وهذه القوات.

ولم يصدر بيان بعد عن الجيش الإسرائيلي حول ما جرى في نابلس.