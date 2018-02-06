بالفيديو والصور... اللقاء غير الرسمي بين السيسي وبن زايد في الإمارات

وقد تجول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أحد المراكز التجارية بأبوظبي وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصل اليوم الثلاثاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار جولته الخليجية، بعد انتهاء زيارة رسمية لـ سلطنة عمان.
صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد مع فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي في أحد المطاعم بـ إمارة #أبوظبي.. من غير حرس ومن غير رسميات.. هكذا هم القادة بين عامة الناس.— قس بن ساعدة (@SF_SKD) February 6, 2018
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هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، بأنه تم عقد جلسات مباحثات ضمت وفدي البلدين، رحب خلالها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس، معربين عن خالص اعتزازهما بالعلاقات الوثيقة والروابط الأخوية التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين، كما أكدا حرصهما على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.
| #مصر — #الامارات | 🇦🇪🇪🇬 | مواطن اماراتى للرئيس #السيسي خلال جولة سيادته فى أحد مراكز أبوظبى بصحبة الشيخ #محمد_بن_زايد: بندعيلك دايما#الإمارات_ترحب_بالسيسي #تحيا_مصر— عبدالله العيدروس🇦🇪 (@alaidrooos) February 6, 2018
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صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد مع فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي في أحد المطاعم بـ إمارة #أبوظبي.. من غير حرس ومن غير رسميات.. هكذا هم القادة بين عامة الناس.. اللهم لك الحمد على هذة النعمةFebruary 6, 2018
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