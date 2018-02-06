قصف صاروخي لـ "أنصار الله" على معسكر سعودي في عسير

شن مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" قصفاً صاروخياً على معسكر للجيش السعودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بأن وحدة الصواريخ في "أنصار الله" أطلقت مساء اليوم الثلاثاء 6 فبراير/ شباط، صاروخاً محلي الصنع نوع "زلزال 2" يبلغ مداه 15 كيلومتراً على معسكر مستحدث للجيش السعودي في قعمة الشيخ بعسير.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ خلف خسائر في صفوف الجيش السعودي

وأضاف، أن مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات عسكرية سعودية في موقعي ملحمة والفريضة بقطاع جازان.

كما استهدفت تجمعات عسكرية سعودية أخرى في موقع الشرفة بقطاع نجران.

لافتاً إلى أن طيران التحالف قصف بالخطأ رتلاً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، غرب قرية مجازة في عسير، وأن قتلى وجرحى سقطوا جراء القصف، حسب المصدر.