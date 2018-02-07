موسكو: روسيا نفذت صفقة صواريخ "أنتي-2500" مع مصر بالكامل

أعلن مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري-التقني، فلاديمير كوجين، أنه وفقا للبيانات الأولية، فإن روسيا وردت أسلحة قيمتها حوالي 15 مليار دولار في عام 2017، بينما تظل محفظة الطلبات على الأسلحة عند مستوى 45 مليار دولار.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوجين في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت": "تم تنفيذ خطة التسليم الأولية لعام 2017 وبلغت نحو 15 مليار دولار، وربما أكثر قليلا. ولا ينخفض مجموع المحفظة [الطلبات]، على الرغم من كل شيء، وهو حوالي 45 مليار دولار. أما العقود الجديدة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية… فقد بلغت قيمتها أكثر من 16 مليار دولار عام 2017".

© AP Photo/ Ivan Sekretarev خبراء عسكريون: منظومة "أنتي-2500" تشكل تهديدا كبيرا لسلاح الجو الإسرائيلي

وكشف مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري-التقني، فلاديمير كوجين، أن روسيا وردت في عام 2017 لمصر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز " أنتي-2500 ".

وأضاف كوجين، "كانت مصر مهتمة جدا بأنظمة الدفاع الجوي، وفي العام الماضي نحن نفذنا كامل التزاماتنا معها بموجب العقد لتوريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "أنتي-2500". وهي أنظمة مضادة للطائرات حديثة، لافتا إلى أنه يجري حاليا تدريب الخبراء المصريين وتشغيل هذا النظام في مصر، مشيرا إلى أن "هناك مفاوضات جارية الأن بشأن دفعات إضافية من منظومات الدفاع الجوي الروسية".

ومنظومة "أنتي-2500" تعد النسخة الأحدث من منظومة "إس-300" وتتميز بالقدرة على إصابة أي طائرة والصواريخ التكتيكية. وتستطيع بطارية "أنتي-2500" ضرب 24 هدفا جويا أو 16 صاروخا بالستيا تطير بسرعة لا تتجاوز 4500 متر في الثانية، في آن واحد من على بعد 250 كيلومترا.

وفي السياق ذاته، أفاد كوجين، بأن روسيا وردت في 2017 لإيران أنظمة استخبارات الإلكترونية وأنظمة اتصالات حديثة وغيرها من المعدات العسكرية غير الهجومية.

وأوضح كوجين، أنه "في العام الماضي، بالإضافة إلى منظومة "إس-300" ، التي تم توريدها سابقا إلى إيران، قمنا بتسليم عدد من الأنظمة الأخرى، مثل أنظمة الاستخبارات الإلكترونية، ووسائل مراقبة خطوط الاتصالات، وما إلى ذلك".

كما شدد كوجين على أن روسيا، في الوقت، الذي تقوم فيه بالتعاون العسكري والفني مع إيران، تلتزم تماما بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقيد إمدادات الأسلحة الهجومية لطهران.